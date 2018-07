"E njoh mirë Ronaldon, nëse vendos diçka nuk kthehet pas pavarësisht kostove"

"E njoh mirė Ronaldon, nėse vendos diēka nuk kthehet pas pavarėsisht kostove"

Cristiano Ronaldo ėshtė buzė kalimin nė Juventus sipas mediave spanjolle dhe italiane, dhe kjo gjė po e brengos ish-lojtarin e Real Madridit, Michel Salgado Salgado ka thėnė se do tė ndihet i lėnduar nėse Ronaldo vėrtet largohet nga klubi, midis spekulimeve se ai tashmė ka arritur marrėveshje me kampionin italian dhe se tani pritet vetėm aprovimi i gjigantit spanjoll. Ronaldo , 33-vjeēar, pritet t’i bashkohet Juventusit pėr 100 milionė euro nga Real Madridit, dhe marrėveshja pritet tė mbyllet brenda 48 orėve tė ardhshme. Salgado , i cili i ka fituar katėr tituj tė La Ligės dhe dy tė Ligės sė Kampionėve me Madridin, tha se ėshtė i brengosur me largimin e mundshėm tė Ronaldo s.“Personalisht, do tė lėndohem nėse shkon ai, sepse kam qenė me tė pėr gjashtė muaj”, tha ai.“Ai po shkruante histori me Real Madridin apo ende ėshtė duke e bėrė. Unė e njoh atė goxha mirė dhe kur ai merr vendim nuk e kthen kokėn prapa pavarėsisht pasojave”, shtoi ai.