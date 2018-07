Didier Deschamp tregon se si mund të fitohet Kupa e Botës

Didier Deschamp tregon se si mund tė fitohet Kupa e Botės

Shtuar më 14/07/2018, ora 23:15

Didier Deschamps do tė kėrkojė nesėr tė triumfojė nė finalen e Kupės sė Botės si trajner, 20 vite pasi e ka bėrė kėtė gjė si kapiten i Francės.Ai beson se pėrvoja qė ka nga ajo finale do ta ndihmojė tė udhėheqė tė besuarit e tij edhe nė takimin qė “gjelat” do tė zhvillojnė ndaj Kroacisė, nė finalen e Kupės sė Botės “Rusi 2018”.Trajneri karikon skuadrėn duke thėnė: “Duhet qetėsi, besim dhe pėrqendrim. Janė kėto 3 fjalėt qė kanė rėndėsi para kėtij takimi”, shprehet Deschamps.“Rreziku kryesor ėshtė Modric, pasi ėshtė njė futbollist qė lėviz shumė shumė nė fushė dhe ka teknikė e inteligjencė nė lojė, qė janė tė rėndėsishme”, thotė trajneri francez, qė pavarėsisht kėsaj beson se skuadra e tij ėshtė mė e kompletuar.“Jemi tė kėnaqur qė kemi ardhur deri kėtu dhe krenarė qė do tė luajmė njė finale tė tillė. Nė fund do tė jetė rezultati ai qė do tė thotė nėse kemi luajtur mirė apo jo”, thotė Deschamps, qė para dy vitesh u mund nė finalen e Europianit, rezultat qė sipas tij ka qenė njė leksion i mirė.“Duhet tė jemi sa mė surprizues nė fushė , tė befasojmė rivalin ēka do tė thotė qė skuadra ka gjithnjė nevojė pėr t’u rinovuar. E kemi pėrgatitur mirė kėtė sfidė dhe stafi ka bėrė njė punė tė shkėlqyer, ēka na jep shumė avantazh.“Ka shumė diferencė nga ajo kohė, ku isha lojtar nė fushė . Kur luan je aktor nė fushė , kur je trajner kėtė emocion e pėrjeton pėrmes lojtarėve qė ke nė fushė , pasi kjo ėshtė njė ndeshje qė u pėrket atyre qė luajnė. Sukses im ėshtė i lidhur me atė tė lojtarėve”, pėrfundoi ai. /albeu.com/