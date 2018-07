Daliç: Luajtën me gjysmë këmbe por askush nuk dilte nga fusha

Daliē: Luajtėn me gjysmė kėmbe por askush nuk dilte nga fusha

Kroacia siguroi finalen e Botėrorit mbrėmjen e djeshme duke mundur Anglinė me njė rezultat 2-1.Por pėrveē lojės sė mirė qė dominuan pothuajse gjatė tė gjithė pjesės sė dytė te kampiu i kroatėve u vu re sė nė kohėne rregullt nuk u bė asnjė ndryshim pėr sa i pėrket zėvendėsimeve.Pas ndeshjes i pyetur nga gazetarėt se pse nuk kishte rifreskuar skuadrėn trajneri i Kroacisė, Dalic ėshtė pėrgjigjur se lojtarė t nuk pranuan tė dilnin.“Ajo qė bėnė lojtarė t tanė treguan forcė dhe nivel energjie. Desha tė bėja zėvendėsime, por askush nuk donte tė dilte. Tė gjithė vazhdonin tė thoshin: ‘Mund tė luaj, mund tė vrapoj’. Disa lojtarė luajtėn me lėndime tė vogla, me tė cilat nuk do tė luanin nė ndeshjet tjera. Dy lojtarė luajtėn me gjysmė kėmbe, por kjo nuk u vėrejt!”, u shpreh pas ndeshjes trajneri . /albeu.com/