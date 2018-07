Çudit Griezmann, shfaqet në konferencën për shtyp me flamurin e Uruguajit

Ēudit Griezmann, shfaqet nė konferencėn pėr shtyp me flamurin e Uruguajit

Shtuar më 15/07/2018, ora 22:45

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Antoine Griezmann i habiti tė gjithė , teksa gjendej nė konferencėn pėr shtyp pas fitores nė finale me Kroacinė, u ngrit nga vendi i tij dhe shkoi tė marrė njė flamur tė Uruguait , qė mė pas e hodhi edhe mbi shpinė Nė fakt, e gjithė historia nis me deklaratėn e francezit, para se tė pėrballej me Uruguain nė ēerekfinale, ku Griezmann tha se ndihej gjysmė-uruguaian, pasi kishte tek skuadra e Atletikos, edhe shokė nga ajo kombėtare.Por, ishte Luis Suarez, qė iu kthye Griezmann it, duke i thėnė se ai nuk e ka idenė ēfarė ndjesie ėshtė tė jesh uruguaian.Mesa duket, Griezmann i ka vazhduar “thumbat” edhe tani, qė vendosi tė vendoste njė flamur tė Uruguait mbi shpinė