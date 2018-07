Courtois: Kjo është e vërteta me Pickfordin

Courtois: Kjo ėshtė e vėrteta me Pickfordin

Thibaut Courtois ishte pa dyshim ndėr lojtarėt kyē qė i siguruan Belgjikės kualifikimin pėr nė gjysmėfinalet e Botėrorit. Pas ndeshjes, ai ka shprehur tė gjithė entuziazmin e tij pėr njė arritje fantastike, sidomos pasi pėrballė kishin favoritin e kompeticionit, Brazilin.Pikėrisht, ndaj “Seleēaos” ishte thumbimi i parė i portierit tė Chelseat qė deklaroi: “Jam shumė i lumtur pėr kėtė fitore dhe pėr ndeshjen qė zhvillova. Ndoshta, brazilianėt u ndien superiorė, ndoshta menduan se ishin kualifikuar para se tė luanin, por dukshėm qė nuk na kishin marrė nė konsideratė. Brazili zbriti nė fushė i bindur pėr suksesin, ndoshta duke besuar se kupa ishte nė duart e tyre”. Polemik portieri belg, qė pėrfitoi nga mikrofonat e “BBC” pėr tė sqaruar edhe njė detaj nė lidhje me deklaratat e tij tė mėparshme pas ndeshjes Angli – Belgjikė, kur u tha se Courtois ishte tallur me gjatė sinė"> gjatė sinė e homologut anglez, Jordan Pickford.“E vetmja arsye qė unė kam pėrmendur gjatė sinė"> gjatė sinė e tij ėshtė sepse nė golin tonė ai e preku topin, tė cilin unė ndoshta do ta kisha pritur sepse jam afėrsisht 15 cm mė i gjatė . Me Jordanin jam sqaruar, por asnjėherė nuk jam tallur me gjatė sinė"> gjatė sinė e tij, sepse e di qė ai ėshtė portier i madh. Dua ta bėj tė qartė kėtė sepse jam akuzuar pėr fjalė qė nuk kanė dalė kurrė nga goja ime. Nuk mendoj se gjatė sia ėshtė njė faktor penalizues, pėrkundrazi, nė disa raste ne portierėt e gjatė vuajmė, siē ndodh nė topat e ulėt pėr shembull. Pikford, ashtu si Anglia, po zhvillon njė Botėror tė madh”, u shpreh gardiani i Chelseat . /albeu.com/