Bëri shqiponjën në mes të Rusisë, Era Istrefi merr vendimin e papritur (FOTO LAJM)

Bėri shqiponjėn nė mes tė Rusisė, Era Istrefi merr vendimin e papritur (FOTO LAJM)

Shtuar më 15/07/2018, ora 22:42

U zhvillua nė " Luzhniki Stadium", nė vigjilje tė finales mes Francės dhe Kroacisė, ceremonia pėrmbyllėse e kėtij Botėrori “Rusi 2018”.Pjesė e performancės fantastike ishte edhe kėngėtarja shqiptare, Era Istrefi, sė bashku me Will Smith dhe Nicky Jam, qė janė edhe kėngėtarėt e kėngės zyrtare tė kėsaj Kupe Bote.Pas pėrfundimit tė performancės nė fushėn e stadiumit Luzhniki ”, kėngėtarja kosovare me famė ndėrkombėtare ėshtė shfaqur nė tribunėn e stadiumit e veshur verdhė e kaltėr.Ajo ka shfrytėzuar rastin qė ta bėjė edhe shqiponjėn e famshme me duart e saj. Era e ka postuar kėtė foto nė “Instagram” duke u ndjerė krenare pėr origjinėn e saj. “Njohje pėr tė gjithė. Dashuri pėr tė gjitha kombet”, ka shkruar kėngėtarja Por duket se dicka ka ndodhur, pasi pak kohe me pas, Era e ka fshirė kėtė foto nga profili i saj. Mos ka menduar se do tė gjobitet edhe ajo? /albeu.com/