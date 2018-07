Bëmat me Modriçin dhe miqësia me Perisiçin, rrëfehet kroati i Flamurtarit Bushiç: Daliç më ka dashur në ekip

Bėmat me Modriēin dhe miqėsia me Perisiēin, rrėfehet kroati i Flamurtarit Bushiē: Daliē mė ka dashur nė ekip

Krenari dhe keqardhje kur sheh qė shokėt e tu, ata me tė cilėt ke ndarė tė gjithė rrugėtimin futbollistik, nesėr do tė luajnė njė finale Botėrori.Krenar pėr atė qė kanė arritur dhe pak keqardhje qė nuk je nė kombėtare. Por siē thotė Tomislav Bushiē: Kjo ėshtė jeta. Nė njė rrėfim pėr “Panorama Sport”, sulmuesi i Flamurtarit tregon historitė dhe sekretet e kėsaj skuadre qė ka arritur finalen e Botėrorit.Kroacia nė finalen e Botėrorit, u shndėrrua nė njė pėrrallė tė bukur. Si ndihet njė futbollist kroat pėr kėtė?Pavarėsisht profesionit, pra, faktit qė jam futbollist, i gjithė populli ynė ėshtė krenar pėr ēfarė po arrin ai grup lojtarėsh dhe ai staf i kombėtares. Jemi tė gjithė tė lumtur dhe mė besoni qė nė kėtė periudhė tė gjithė i kanė harruar hallet dhe problemet vetėm pėr tė festuar kėtė rezultat historik.A jeni takuar me kėta lojtarė apo trajnerin sė fundmi?Unė kam luajtur me 80% tė kėsaj skuadre nė ekipet e moshave tė Kroacisė. Jemi rritur bashkė me njė pjesė prej tyre. Gjithashtu, edhe stafin e njoh pasi kam punuar me pjesėn mė tė madhe. Me trajnerin Daliē kam punuar fillimisht tek U-21, pasi ai ka qenė zėvendėstrajner nė atė skuadėr.Si ėshtė Daliē ? Si ka qenė nė atė periudhė Mund t’ju them qė Daliē mė ka stėrvitur mė vonė. Ai mė mori te Slaven Belupo dhe mė tej kėrkoi tė mė kishte edhe tek Al Faisali nė Arabi. Pėr fat tė keq, unė isha nė Izrael nė atė periudhė dhe pėr kėtė shkak, nuk iu bashkova dot. Nė fakt, ndjehem disi i keqardhur pėr kėtė.Mbase do t’ju kishte dhėnė edhe kombėtaren puna me Daliē in?(Qesh ) Nuk mund tė di sesi do tė kishte shkuar karriera ime, por jo. Nuk besoj. Kjo, jo pėr faktin qė s’luajta mė nė skuadrėn e Daliē , por pėr faktin e thjeshtė sepse Kroacia ka dėrguar gjithmonė lojtarė nė nivele tė larta. Ka prodhuar bomberė dhe sulmues pėr klubet e mėdha europiane. S’e kam menduar kurrė diēka tė tillė. Kam qenė pjesė e Kombėtares me moshat U-18, U19, U-20 dhe U-21. Nė atė periudhė kam pasur shanse, por kjo ėshtė jeta.A keni ruajtur mė kontakte me stafin apo trajnerin Daliē Jo, pasi bėhet fjalė pėr njė kohė tė largėt dhe s’kam ruajtur mė kontakte.Si kanė qenė kėta lojtarė qė siguruan finalen, nė ekipet e moshave? Kaq e fortė ka qenė Kroacia pėr moshat nė atė periudhė Ėshtė e ēuditshme, por ata kanė ruajtur tė njėjtat karakteristika. Tani qė ju i shihni si grup dhe tė bashkuar, tė tillė kemi qenė edhe nė ekipet zinxhir. Ky ėshtė edhe sekreti mė i madh i kėsaj skuadre.Nėse i kėrkoni memories, a kujtoni ndonjė moment tė veēantė? Ndonjė histori?Mund tė ketė aq shumė, saqė pėr momentin nuk di kė tė veēoj. Ishim bashkė gjatė gjithė kohės, tė bashkuar dhe grup. Tė gjithė viheshim nė shėrbim tė skuadrės pa hatėrmbetje apo mėri. Ky grup ka qenė gjithmonė si njė familje.Familje pa asnjė histori(Qesh). Kemi pasur njė lloj rregulli tė pashkruar tek U-21. Atė periudhė ishte Slaven Biliē trajneri ynė dhe pėr ēdo fitore qė bėnim, ai paguante gjithēka shpenzonim mė pas. Modriē ishte kapiteni ynė dhe pėr ēdo gjė, ai fliste me trajnerin. Mundėm Suedinė nė shtėpi njė ndeshje, por ndodheshim larg nga Zagrebi. Dhe si shpėrblim, i thamė Modriēit qė t’i kėrkonte leje trajnerit pėr tė shkuar nė diskotekė.Me siguri edhe Modriē ju qerasi si kapitenBėhet fjalė pėr shumė vite mė parė. Mos harroni qė kemi qenė tė rinj dhe askush nuk ishte kaq i famshėm sa sot. Nuk kishim kaq shumė para sa janė pagesat e futbollistėve sot (qesh ). Trajneri pagoi dhe dha urdhėr qė tė kishim autobusin nė dispozicion pėr tė qėndruar sa kohė tė donim nė diskotekė, pasi tė nesėrmen e asaj ndeshjeje e kishim tė lirė. Liri tė tilla na bėnin qė tė punonim edhe mė shumė kur dilnim nė stėrvitje. Pra, regjimi dhe disiplina nuk viheshin nė diskutim, por edhe argėtoheshim. Pėr t’ua vėrtetuar, ju them qė pas katėr ditėsh kishim njė tjetėr ndeshje dhe sigurisht qė e fituam.Ruani shoqėri me ndonjė prej lojtarėve?Ėshtė e vėshtirė, pasi secili ka marrė njė drejtim tė ri nė karrierė dhe nuk ėshtė aq e lehtė qė tė takohemi. Mirėpo, nėse me secilin rastis qė tė shihem, e gjejmė mundėsinė tė ulemi pėr tė pirė diēka apo pėr tė ngrėnė drekė ose darkė. Mė sė shumti, sidomos sė fundmi jam takuar me Perisiēin dhe me Striniēin, pasi kanė shtėpitė nė Split.Si ėshtė Perisiē jashtė fushės?Ėshtė familjar dhe njeri me rregulla strikte. Ėshtė shumė i qetė dhe njė djalė i mirė. Nuk ka ndryshuar aspak nga periudha kur kemi qenė nė kombėtare me moshat. Edhe pse tani ėshtė bėrė lojtar i madh dhe luan nė elitėn e futbollit europian, ruan ende qetėsinė dhe tė njėjtat cilėsi si njeri. Sa u pėrket cilėsive, Perisiē dallohej qė kur ishte 17 vjeē. Nė atė periudhė ishte mė i vogli pėr nga mosha, por dallonte mbi tė gjithė . Bėnte diferencėn me cilėsitė qė kishte. Me tė kam edhe njė lloj afrimiteti familjar tashmė.Pse?Ivan dhe kushėriri im janė martuar me dy motra. Kjo bėn qė shpesh tė takohemi edhe familjarisht. Dhe pėr ēfarė ju thashė pėr cilėsitė dhe veēoritė e tij jashtė fushe, m’i konfirmon edhe kushėriri qė takohet shpesh me Perisiēin.Sipas jush, sa pėr qind e suksesit iu shkon lojtarėve dhe sa trajnerit?Ky ėshtė rezultati mė i mirė nė vendin tonė nėse pėrfshijmė tė gjithė sportet bashkė. Kemi disa medalje nė tė gjithė sportet, por ky ėshtė mė i larti rezultat. Jemi vetėm 4 milionė banorė dhe kjo qė po ndodh ėshtė vėrtet e pabesueshme pėr secilin, me pėrjashtim tė trajnerit. Uroj qė kjo mrekulli tė finalizohet me fitore. Sa i pėrket Daliē it, ai ėshtė arkitekti i tė gjithė kėsaj qė po ndodh. Ai bėri bashkė tė gjithė lojtarėt cilėsorė dhe i bėri grup