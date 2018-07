Belgjikë 2-0 Angli, notat e lojtarëve (FOTO LAJM)

Belgjikė 2-0 Angli, notat e lojtarėve (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/07/2018, ora 18:20

Belgjika ka fituar vendin e tretė nė Kupėn e Botės “Rusi 2018”, pasi mposhti Anglinė me rezultatin 2-0 nė "finalen e vogėl" nė Shėn Petersburg.Djemtė e Roberto Martinezit e nisen furishėm ndeshjen duke kaluar nė avantazh pas vetėm katėr minutave lojė, kur mbrojtėsi Thomas Meunier shėnoi pas njė harkimi tė pėrkryer nga Naser Chadli.Golin e dytė tė takimit mbajti firmėn e Eden Hazard qė nė minutėn e 82’ shfrytėzoi nė maksimum kundėrsulmin e belgėve pėr tė siguruar fitore.Lojtari me notėn mė tė lartė ishte Eden Hazard qė u vlerėsua 8.5. Po ashtu edhe De Bruyne u velrėsua me notėn 8.2.Nga kampi anglez lojtari me notėn mė tė lartė ishte mbrojtėsi Trippier qė u vlerėsua me notėn 7.3. /albeu.com/