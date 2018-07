Askush nuk e do "Topin e Artë" edhe Modric e "refuzon"

Askush nuk e do "Topin e Artė" edhe Modric e "refuzon"

Shtuar më 15/07/2018, ora 12:08

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

"Topi i Artė " ėshtė trofeu mė i rėndėsishėm nė karrierėn personale tė njė futbollisti, dhe favoritėt kryesorė janė "yjet" qė vazhdojnė tė jenė nė Botėror.Por mesa duket askush nuk e dėshiron kėtė trofe para Kupės sė Botės.Mė parė ishte Mbappe i cili deklaroi se e vetmja gjė qė donte ishte Botėrori, me pas edhe Griezmann deklaroi po tė njėjtėn gjė duke thėnė se nuk do tė ngatėrronte karrerėn personale me atė tė Kombėtares.Sėq fundmi ka qėnė Modric i cili shihet si pretendenti kryesorė i kėtij trofeu, qė ka refuzuar tė vendose Topin Artė para Botėrorit Luka Modric deklaroi se dėshira e tij e vetme ėshtė qė tė fitojė Botėrorin dhe jo Topin “E kam thėnė shpesh: jam i pėrqendruar te kombėtarja ime. Topi i Artė nuk mė shkon nė mendje. Dua qė Kroacia tė fitojė Botėrorin, tė tjerat nuk i kam nė dorė. Nuk i kam prioritet ēmimet individuale”, deklaroi kapiteni kroat.Mesfushori u pyet edhe pėr ndryshimin qė ka pėsuar Kroacia me ardhjen nė stol tė Zlatko Dalic.“Mund ta shikoni vetė, jemi nė finalen e Botėrorit . E mori ekipin nė njė moment shumė tė vėshtirė, kur e kishim nė dyshim kualifikimin nė Botėror. Ka ndikuar shumė mirė te ne. Ėshtė trajner dhe njeri i shkėlqyer”, theksoi Modric ./albeu.com/