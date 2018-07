80 tifozë nigerianë mbesin në Rusi

80 tifozė nigerianė mbesin nė Rusi

Rreth 80 tifozė tė Nigerisė janė bllokuar nė Moskė dhe nuk kanė patur mundėsi tė rikthehen nė vendlindje , pas anulimit tė biletave tė kthimit me avionin charter. Tifozė t, qė kishin ardhur me “pasaportėn e tifozit”, janė grumbulluar pranė ambasadės sė vendit tė tyre nė Rusi , nė kėrkim tė njė rrugėzgjidhje.Por duket se e vėrteta ėshtė ndryshe, pasi ata pėrdorėn “pasaportėn e tifozit” pėr tė ardhur nė Rusi pa vizė gjatė Botėrorit me shpresėn qė tė gjenin punė.Por duket se kėrkimi pėr njė jetė mė tė mirė nė Rusi nuk ka shkuar ashtu si duket dhe tifozė t kanė vendosur qė tė rikthehen nė vendlindje Autoritetet ruse bėjnė me dije se numri i tifozė ve tė ardhur nga Nigeria pėr tė mbėshtetur kombėtaren e tyre ėshtė mbi 300 dhe se nė tė njėjtėn situatė janė edhe 200 tifozė tė tjerė, qė po kontaktojnė ambasadėn e tyre.Kjo e fundit ka vendosur t’i ndihmojė, duke u paguar njė vend pėr tė fjetur nė disa hostel, deri nė momentin e kthimit.