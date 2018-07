20 vite më parë u shpall kampion bote, sot Henry është kundërshtar i Francës

20 vite mė parė u shpall kampion bote, sot Henry ėshtė kundėrshtar i Francės

Sfida e sė martės mes Francės dhe Belgjikės nuk do tė jetė thjesht njė gjysmėfinale Botėrori. Nė tė dyja kampet ka lojtarė qė nė njė mėnyrė apo nė njė t jetė r kanė lidhje me ekipin qė do tė kenė pėrballė.Maruan Fellaini dhe Romelu Lukaku do tė sfidojnė Paul Pogban, teksa derbi do tė luhet edhe mes N’Golo Kantesė dhe dyshes Hazard-Courtouis qė janė lojtarė tė Chelseat.Akoma edhe mė shumė speciale sfida do tė jetė pėr Thierry Henry . Ish-sulmuesi i Arsenalit ėshtė shpallur kampion bote me Francėn nė vitin 1998, ndėrsa dy vjet mė pas ka fituar edhe Kampionatin Europian.Me 51 gola me fanellėn e “Gjelave”, Henry ėshtė sulmuesi qė ka shėnuar mė shumė nė kombėtaren franceze.Rekordet dhe arritjet tė martėn do tė vendosen mėnjanė, pasi Henry do tė “ jetė ” nė fushė me njė t jetė r fanellė, atė tė kuqe, tė Belgjikės.Kjo ndodh sepse trajneri Martinez e ka preferuar si asistent, ose mė saktė, trajner tė sulmuesve me Thierry Henry qė jep kėshilla pėr Lukakun dhe tė tjerėt e vijės sė parė Ishte pikėrisht ideja e francezit postimi i Lukakut nė tė majtė dhe De Bryne si 9 false ndaj Brazilit. Kjo strategji dhe tė tjera mund tė jenė duke u pėrgatitur, teksa Henry pėr herė tė parė do tė sfidojė Francėn e tij. /albeu.com/